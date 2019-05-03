5 лет одесской трагедии: виновные не наказаны

Одесса отметила пятую годовщину трагедии 2 мая. В мероприятии у печально известного Дома профсоюзов на Куликовом поле приняли участие родные и близкие погибших, а также сотни сочувствующих одесситов. В память о жертвах в небо были запущены чёрные шары.

Главным требованием участников поминальной акции по-прежнему остаётся наказание всех виновников массового убийства. «Для нас это преступление, – говорит очевидец событий Морис Ибрагим. – Если есть преступление, значит есть виновники. Если есть виновники, значит народ должен их узнать. Но сегодня, через пять лет, даже одной фамилии нам не названо».

Председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер раскритиковала украинские власти за нежелание проводить беспристрастное расследование:

«Прошло 5 лет со времени применения силы 2 мая. Но до сих никто не был привлечён к ответственности за убийство 6 человек в центре города и насильственную смерть 42 человек в Доме профсоюзов. Во многих случаях личности преступников и подозреваемых даже не были установлены».

Националисты пришли к Дому профсоюзов с праздничными красными шарами, а ультраправый «Национальный корпус» провёл в Одессе «Марш украинского порядка».

«Этот день очень важен для нас, – говорит глава одесской ячейки "Национального корпуса" Андрей Дроздов. – Мы считаем, что это был день победы. Именно в этот день "Русская весна" была остановлена».

2 мая 2014 г. после кровавых столкновений в центре города националисты и "евромайдановцы" атаковали палаточный лагерь сторонников федерализации Украины на площади Куликово поле, после чего осадили противников киевского правительства в Доме профсоюзов, в котором возник пожар.