Циклон "Фани" ударил по восточному побережью Индии

Восточное побережье Индии во власти мощного циклона "Фани". Уже в пятницу стало известно о гибели по меньшей мере трех человек. Ветер, скорость которого достигает двухсот километров в час, выкорчевывает деревья и валит мачты линий электропередачи. Несколько населенных пунктов залиты водой. Особенно пострадал штат Орисса. Ожидается, что циклон в дальнейшем может затронуть некоторые районы штатов Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия, а также соседний Бангладеш.

Нед Донован, The Mail on Sunday: "В Индии в подобных ситуациях нередко отказываются от эвакуации", - поясняет Euronews британский журналист, - "Многие живут вдали от цивилизации, в сельской местности, где практически отсутствует инфраструктура, есть проблемы со связью. Речь идет об индийцах, проживающих вместе с многочисленными родственниками, в том числе пожилыми людьми в ветхих домах. Беспокойство вызывает и положение дел в Кокс-Базаре, расположенном в Бангладеш, где находится лагерь беженцев".

Между тем властям индийского штата Орисса удалось эвакуировать из потенциально опасных районов более одного миллиона человек. Их поселили в лагерях временного размещения вдали от побережья. По прогнозам синоптиков, циклон "Фани" , по мере продвижения к Бангладеш будет терять свою силу.