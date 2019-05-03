Свобода печати как цель

Роль средств массовой информации в выборах и демократии — такова тема Всемирного дня свободы печати. Он отмечается ежегодно 3 мая по решению Генеральной ассамблеи ООН от 1993 года. В этот раз ему посвящена конференция в Аддис-Абебе.

"Мы беседовали о журналистике в эпоху дезинформации и так называемых fake news, - говорит итальянка Марилу Мастроджованни. - Эти фальшивые новости подрывают фундаментальные ценности демократии, нарушают право граждан на авторитетную, чёткую и достоверную информацию".

Организация «Репортёры без границ» выпустила доклад о давлении на своих коллег в Европе, к которому прибегают некоторые всё более авторитарные правительства. На последнем месте по рейтингу свободы прессы — Болгария, перед которой - Венгрия и Мальта. В нижней части этого списка — Словакия, где в прошлом году был убит 27-летний Ян Кучак, выявлявший коррупцию. Он не успел завершить статью о «щупальцах итальянской мафии". А в самой Италии доклад осудил вице-премьера Маттео Сальвини за нападки на критиковавшего его писателя Роберто Савиано.

«Репортёры без границы» признают, что ситуация в Европе не самая плохая. Но по всем признакам она почти катастрофична и напоминает охоту за ведьмами, - говорит профсоюзный деятель Уильям Хорсли. Журналистов подвергают насилию, демонизируют, называют предателями и врагами».

Руководство Евросоюза осуждает преследование журналистов властями России.

Представитель Еврокомиссии отметила бесценный вклад работников этой профессии в развитие демократии. Официальный Брюсселе решительно осудил расправы над журналистами, потребовав от национальных властей тщательных расследований и принятия необходимых мер.

Наибольший резонанс в ЕС вызвала гибель на Мальте Дафны Гаруаны Галиции. Она предала гласности десятки случаев отмывания денег, уклонения от уплаты налогов, выдаче иностранцам так называемых «золотых паспортов».

«Такие журналисты усердно занимаются долгими расследованиями, ездят из страны в страну, работают на разных языках, - говорит её сын Мэтью Каруана Галиция. - По сравнению с их деятельностью кажутся устаревшими методы национальных полицейских сил, особенно при обмене информацией. Такие организации, как Европол, показывают себя крайне неэффективными в борьбе с трансграничной преступностью».

Особенно жёсткие репрессии против журналистов развязаны в Турции. Участники конференции сообщали о атмосфере страха во многих развивающихся странах. Практически во всем мире средства массовой информации подвергаются судебным преследованиям, более 250 журналистов отбывают сейчас тюремные наказания за свои публикации.