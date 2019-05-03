Умер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах"

Умер Питер Мейхью, сыгравший персонажа по имени Чубакка в "Звездных войнах" Джорджа Лукаса. Актер скончался в своем доме в окружении близких, говорится в сообщении его семьи. Причина смерти не называется. Впервые с Чубаккой зрители и поклонники знаменитой киносаги познакомились более 40 лет назад, когда в 1977-м году вышел первый фильм "Звездных войн". Затем герой в исполнении Мэйхью появился в таких лентах как "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая".

Сам Лукас рассказал, что персонажа по имени Чубакка он "срисовал" со своей собаки, породы маламут, которую так и звали — Чубакка. Мейхью сыграл в эпопее, ставшей едва ли не самой прибыльной кинофраншизой, не только Чубакку; он также надевал на себя костюм другого лохматого героя — представителя племени Вуки в "Мести ситхов" и в "Пробуждении силы", но уже из новой трилогии. Через три недели Питеру Мэйхью могло бы исполниться 75 лет.