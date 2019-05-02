1 мая: кто у кого украл праздник?

Париж проснулся с тяжелой головой на следующий день после празднования 1 мая. Семи с половиной тысячам полицейских, мобилизованных накануне на защиту правопорядка, не удалось предотвратить погромы и столкновения.

Многие из расположенных на пути шествия магазинов, банков и ресторанов пострадали. Больше других - закусочная "Ротонда", в которой два года назад избранный президентом Эммануэль Макрон праздновал победу. Из 315 задержанных накануне в четверг утром 190 человек оставались под стражей, среди них 11 несовершеннолетних.

24 манифестанта получили ранения, пострадали также 14 сотрудников правопорядка. У одного из них черепно-мозговая травма, в состоянии средней тяжести его доставили в расположенную рядом больницу Питье-Сальпетриер в XIII округе. Спустя некоторое время группа агрессивно настроенных людей ворвалась в здание больницы и попыталась проникнуть в реанимацию терапевтического отделения. Оперативно прибывшие на место сотрудники полицейского спецназа оттеснили их и задержали 32 участника инцидента.

Прокуратура Парижа уже возбудила уголовное дело. Премьер-министр Франции назвал действия этих людей "абсолютно безответственными", министр здравоохранения заявила, что у нее "просто нет слов".

Французские СМИ в четверг задаются вопросом: кто у кого украл праздник? Профсоюзы обвинили силы правопорядка в том, что они не дали нормально провести шествия, поскольку применяли слезоточивый газ по малейшему поводу. В результате глава Всеобщей конфедерации труда (CGT) Филипп Мартинез покинул колонну. В ответ глава МВД заявил, что праздник у профсоюзов украли анархисты, пообещавшие накануне 1 мая "устроить в Париже конец света".

Всего во Франции прошли более 240 маршей по случаю празднования Дня международной солидарности трудящихся. По данным МВД, в них приняли участие 164 тысячи человек, в том числе многочисленные представители движения "Желтые жилеты".