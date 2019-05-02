Россия: Первомай арестов

Более 120 задержанных, из них почти 70 в Петербурге, – таков итог первомайских акций в России. Эти данные приводит портал "ОВД-Инфо". Уже известно, что координатору штаба Алексея Навального Александру Шуршеву, на которого набросился полицейский, и стоявшему рядом с ним исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову дали 10 суток.

Всего по Петербургу прошли три колонны демонстрантов. В двух первых были члены "Единой России" и КПРФ, а в третьей – оппозиционные активисты, к которым, по данным СМИ, присоединились феминистки и представители ЛГБТ-сообщества.

В петербургском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности заявили, что массовые задержания начались после того, как колонна остановилась недалеко от одной из станций метро в центре города. В комитете эти действия расценили как попытку организовать несанкционированный митинг.

REUTERS/Igor Russak

"А можно нельзя", "Мы хотим ныть" и "Голуби тоже люди" - под такими абсурдными лозунгами в Москве прошла "Монстрация". Помимо столицы эту акцию провели жители Новосибирска, Екатеринбурга, Курска и других городов.

"Партия мертвая. Раньше я была аполитичной, а теперь стала мертвой, и очень рада этому. Партия мертвых для всех. В Партии мертвых численное большинство, потому что мертвых больше, чем живых", - говорит участница демонстрации.

Без политических плакатов и лозунгов на московской "Монстрации" тоже не обошлось. Некоторые демонстранты несли фотографии фигурантов ряда громких дел, в том числе "Нового величия", и требовали прекратить пытки в тюрьмах.