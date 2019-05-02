Президент Италии посетил Нотр-Дам де Пари

Президент Италии Серджо Маттарелла посетил в четверг пострадавший от пожара собор Нотр-Дам да Пари; его сопровождал французский министр культуры Франк Риестер. Маттарелла, прибывший в Париж по приглашению президента страны Эммануэля Макрона, отметил, что явился сюда, чтобы продемонстрировать дружбу между Италией и Францией:

– Все главные события во Франции начиная с 1200 года связаны с этим местом, и значительная часть европейской истории и цивилизации отражена в этом соборе. Вот почему в Италии люди следили за пожаром с болью и тревогой.

Отношения между двумя странами переживают сейчас не лучшие времена. Маттарелла находится во Франции с культурным визитом, в ходе которого запланирована совместная поездка с Макроном к могиле Леонардо да Винчи в связи с 500-й годовщиной со дня его смерти.