"Манон": дело молодое

Любовь и смерть, страсть и вера, роскошь и порок - Опера "Манон" Жюля Массне об этом, и не только. Постановка Флориса Виссера в оперном театре Цюриха стал ролевым дебютом для сопрано Эльзы Драйзиг.

Эльза Драйзиг, сопрано: "Я экспериментирую, делаю по-своему. Как художник, который берет холст и пытается создать что-то новое. Ну вот и я поступаю так же. Мне действительно хотелось понять, что у меня получится: в мои 27 лет, на текущем жизненном этапе какая Манон из меня выйдет?"

Парнером Драйзиг по сцене стал звездный тенор Петр Бечала. В основе оперы - сюжет о невозможной любви между кавалером де Гриё и Манон. Женский характер из романа аббата Прево, положенный в основу оперы, стал настоящим вызовом стандартам 18 века.

Петр Бечала, тенор: "Вы вполне можете сравнить Манон с Кармен. Молодая девушка, которая очень отличается от других, не вписывается в общество. Она слишком... любопытна для своего времени"

Манон жертвует своей любовью , чтобы подняться по социальной лестнице... о последствиях этого решения она не думает.

Флорис Виссер, режиссер: "На станции оставлен чемодан, и она его берет. Она не стесняется посмотреть, что нем. Манон, на мой взгляд, балансирует на грани, демонстрирует пограничное поведение. Это ее отсутствие морали... думаю, это не наивность молодости, это поведение нездорового человека".

Эльза Драйзиг, сопрано: "От действия к действию характер героини меняется. Так, в самом начале она инфантильна, наивна, беспечна, однако постепенно мы чувствуем, как нарастает драматизм. Нужно пристально отслеживать, как меняется характер героини.... поскольку потом наступит момент, когда нужно не только максимально раскрыть свой драматический потенциал, но и петь колоратуры".

Петр Бечала, тенор: "Это почти дьявольское соблазнение. И я стараюсь сыграть, несколько велико отчаяние влюбленного. Хотя мой герой чувствует себя потерянным с самого начала".