Вручены награды Billboard

Американский журнал Billboard назвал лучших музыкантов года. На церемонии вручения наград, которая состоялась в Лас-Вегасе в среду, выступили певицы Мадонна и Ариана Гранде.

Канадский рэпер Дрейк получил награды в 12 номинациях, среди них самую главную – «Лучший артист».

12 наград достались также американской певце Карди Би, в том числе – за лучшую рэп-композицию. Поднявшись на сцену, артистка пообещала своим поклонникам, что вскоре их ждёт встреча с её новыми музыкальными произведениями.

Специальную награду «Икона» получила певица Мэрайя Кэри, которая на сцене прослезилась, а затем исполнила попурри из своих самых известных песен.