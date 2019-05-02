Будапешт подсел на Bubi

Велосипеды - на пике моды в Будапеште; все больше жителей венгерской столицы выбирают этот вид транспорта для коротких и средних поездок. Это удобно, экологично и весело: в помощь байкерам власти сформировали полуторатысячный парк общественных велосипедов Bubi.

Элизабет Грабов, журналист и велолюбитльница, рассказывает, как зеленые Bubi меняют менталитет горожан: "Сегодня в Будапеште сформирована настоящая велообщина. Она, в числе прочего, предлагает реализацию таких проектов, как вторичная переработка мусора. Мы организуем велопробеги разного рода и разной тематики, например, посвящаем день развозу заказов. Организовали такой пробег буквально в прошлые выходные, получилось здорово. Да, можно говорить о формировании в городе настоящей велокультуры.

Этому очень помогает развитие сети велодорожек. Их появление вдоль шоссе дисциплинирует водителей, они стали ответственнее, обращают внимание на то, что на дороге они не одни.

То, что нам выделяют собственное пространство, очень здорово, это придает уверенности тем, кто побаивается встраиваться в общий поток движения, но хотел бы передвигаться на велосипеде....

Велосипеды Bubi очень забавны. Думаю, что их появление меняет философию, менталитет, люди стараются реже пользоваться автомобилями.

Те, кто живет на окраине, конечно, ездят общественным транспортом, но в городе Bubi - отличная опция. Вам не нужно думать, где оставить велосипед, как его обезопасить. Все предусмотрено. И это очень удобно, на мой взгляд".