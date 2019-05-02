На Bubi далеко не уедешь

Будапешт стремится стать городом, адаптированным для велосипедистов: в столице Венгрии силами муниципалитета наращивают сеть выделенных дорожек и парк общественных велосипедов Bubi.

Радующие глаз зеленые Bubi бесплатны первые 30 минут - сегодня они стали фирменным знаком города.

Балаж Бот, директор по маркетингу, группаBKK Budapest: " Bubi - стали важным звеном в общественной транспортной сети Будапешта. Сейчас в распоряжении горожан - 128 велостанций и более полутора тысяч велосипедов".

Велосипеды изготовлены в Венгрии, они надежно защищены от взлома. Годовой абонемент на пользование зелеными Bubi обходится жителям Будапешта в 60 евро.

Симон Ниро, пользователь: "Я выбираю велосипед на свой вкус, затем в специальном окошке набираю свой номер телефона. Меня просят ввести пин- код, затем надо подождать.... Наконец велосипед доступен: остается его вывести, свернуть подставку, подогнать высоту сидения".

Городские власти начали развивать проект Bubi в 2014 году. Его стоимость - 3,3 миллиона евро, из которых без малого 3 миллиона профинансировано по линии Европейской политики сплочения.

С 2014 года в рамках системы Bubi совершено более 2,5 миллионов поездок.

Сегодня в городе - 128 станций; планируется довести число стоянок до 225. Станции устанавливаются за несколько часов, их питание обеспечивают солнечные батареи.

Городские власти считают велосипеды Bubi важным дополнением к другим видам городского транспорта, таким как трамвай и метро, особенно в том, что касается коротких поездок.

Балаж Бот, директор по маркетингу, группа BKK Budapest: "Люди берут велосипеды для передвижения на короткие дистанции. Мы пытается расположить велостанции с учетом самых популярных маршрутов, хотим, чтобы станций было больше, чтобы велосипед можно было взять напрокат или оставить через каждые полкилометра. Это оптимальное расстояние, по нашим расчетам".

Можно ли назвать сегодняшний Будапешт удобным для велосипедистов?

Эвелин Пиштер, пользовательница сети Bubi: "Мой опыт показывает, что да, водители стали внимательнее к нам, байкерам, а велосипедных дорожек становится все больше".

В общей сложности в Будапеште сегодня проложено 300 километров велосипедных маршрутов. И это - не предел.

Балаж Бот, директор по маркетингу, группа BKK Budapest: "Нельзя ждать, что Будапешт в одночасье станет городом, где царствуют велосипеды, как Амстердам. Но сравните сегодняшнюю ситуацию с тем, что было 4 года назад - развитие налицо. Если мы продолжим идти этим путем, то очень скоро Будапешт станет настоящим раем для велосипедистов, удобным для жизни и движения городом".