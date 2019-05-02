День Холокоста в Израиле

В Израиле отмечают День Катастрофы и героизма европейского еврейства — национальный день траура. Он посвящен памяти шести миллионов евреев, погибших от рук нацистов и их пособников в годы Второй мировой войны. Мероприятия начались накануне вечером с официальной церемонии в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" в Иерусалиме, где в присутствии руководителей еврейского государства были по традиции зажжены шесть факелов, символизирующих 6 млн погибших. В этом году израильские лидеры выразили обеспокоенность по поводу растущей волны антисемитизма во всем мире.

"С ростом неофашистских и радикальных антиизраильских сил мы можем оказаться в ситуации, когда наши важные европейские союзники будут возглавляться правительствами, включающими антисемитские элементы или, не дай Бог, антисемитских лидеров", - сказал президент Израиля Реувен Ривлин.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул растущую, по его словам, ядовитую ненависть к евреям: "Эта ненависть была выражена смертельными нападениями на верующих в синагогах, как это произошло несколько дней назад в Сан-Диего и до этого ранее в Питтсбурге".

В траурной церемонии, посвященной памяти жертв Холокоста, приняли участие пожилые граждане Израиля, выжившие в этой страшной катастрофе.