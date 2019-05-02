Первые матчи Лиги Европы

Первые матчи полуфинала Лиги Европы состоялись в четверг. Английский «Арсенал» победил испанскую «Валенсию» со счётом 3:1. Счёт в игре на 11-й минуте открыл защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби. Но довольно быстро англичане восстановили равновесие, а затем вышли вперёд. Два гола забил Александр Ляказетт. Финальную точку в матче поставил Пьер-Эмерик Обамеянг на 90-й минуте.

Другой полуфинал, где сразились «Айнтрахт» из Франкфурта и лондонский «Челси» завершился вничью, со счётом 1:1. Первый мяч в ворота противника на 23-й минуте забил нападающий «Айнтрахта» Лука Йович. Перед самым перерывом форвард «Челси» Педро Родригес сравнял счёт. Ответные матчи пройдут через неделю.