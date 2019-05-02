"Барселона" разгромила "Ливерпуль"

Испанская "Барселона" сделала уверенный шаг к финалу Лиги чемпионов, разгромив в первом полуфинальном матче на своем поле английский "Ливерпуль" со счетом - 3:0. Первый гол в ворота гостей провел на 26-й минуте Луис Суарес, замкнувший прострел в штрафную соперников. Он же во втором тайме имел прекрасную возможность отличиться во второй раз, но попал в перекладину.

Однако после отскока мяч в сетку добил Лионель Месси. Именно аргентинец поставил яркую точку в этом матче, забив еще через несколько минут фантастический по красоте гол со штрафного. Он стал для Месси 600-м в составе "Барселоны". Ответный матч состоится 7 мая на поле "Ливерпуля".