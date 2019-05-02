Болгария - "Бангладеш Евросоюза"?

"Euronews приветствует всех из Софии - столицы Болгарии, - передает с места событий наш корреспондент Брайан Картер. - Сегодня здесь вовсю звучит музыка, на улицы вышли сотни протестующих. Участники первомайского шествия призывают правительство создать достойные условия для работы, сделать коллективные соглашения более выгодными для трудящихся и, конечно, повысить минимальную заработную плату. Дело в том, что Болгария - самый бедный член Евросоюза, а также страна с самой низкой минимальной зарплатой, которая составляет всего 286 евро в месяц".

Как обычно, Euronews установил красный диван и пригласил манифестантов и профсоюзы облегчить душу.

"Я пока не решила, если честно, буду ли участвовать в майских выборах в Европарламент, - говорит Краси Цалева, она работает лаборанткой. - Я разочарована всеми политиками до единого. До сих пор я всегда голосовала, но сегодня считаю, что у нас нет достойного выбора. Все политические силы для меня на одно лицо, как бы грустно это ни звучало! Они дают людям надежду, но получив наши голоса, не исполняют предвыборных обещаний"...

"Да, в прошлом не все было идеально, но было ведь и много хорошего!- говорит Иодан Младенов, водитель автобуса. - Мне помнится, что социальная политика отстаивала интересы трудящихся.

Например, мы отдыхали в государственных пансионатах, наша работа лучше оплачивалась".

"Единая Европа может многое сделать для нас, изменив ситуацию и подняв социальные стандарты, чтобы Болгария могла достичь уровня других стран-членов", - считает в свою очередь Евгения Димитрова, почтальон.

А теперь - слово одному из крупнейших профсоюзов Болгарии PODKREPA.

"К сожалению, вступление в Евросоюз совпало для Болгарии с финансовым кризисом, и в нашей стране он был весьма глубоким, - говорит его секретарь Веселин Митов. - Многие годы зарплаты у нас были заморожены, поэтому сегодня в Болгарии самая низкая в ЕС зарплата, и сейчас мы пытаемся догнать отставание и ускорить процесс роста зарплат. К сожалению, наших усилий недостаточно, и многие сограждане продолжают покидать страну".

"Теперь мы играем в Евросоюзе роль, которую в мире приписывают Бангладеш, - добавляет эксперт по экономике профсоюза Ванга Григорова, - то есть, занимаемся социальным и налоговым демпингом по отношению к другим государствам Европы".

"Нам в итоге удалось добиться значительного повышения зарплаты водителям автобусов, но все больше водителей по-прежнему ищут работу за рубежом, - говорит Иодан Младенов. - Создаваемая таким образом нехватка рабочей силы означает, что нам - оставшимся - приходится работать сверхурочно и без отпуска"...

"Многонациональные корпорации действуют на глобальном уровне, - завершает дебаты Ванга Григорова, - поэтому сопротивляться им только на национальном - бесполезно. Наш народ должен понимать, что мы должны мыслить и действовать как европейские граждане, а не замыкаться в национальных проблемах".