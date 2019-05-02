Усиление изоляции Венгрии в ЕС

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Усиление изоляции Венгрии

Европейская народная партия пригрозила исключить из своего состава правящую в Венгрии партию «Фидес» из-за её тесных связей с Маттео Сальвини. Это министр внутреннних дел Италии имеет репутацию ярого евроскептика, популиста и противника миграции. Тем не менее его расхвалил глава венгерского МИД Петер Сиярто:

«Прежде всего, я не считаю министра Сальвини крайне правым политиком. Мы очень уважаем его деятельность, мы уважаем его позицию в отношении миграции и безопасности. Мы уважаем его позицию в отношении обеспечения безопасности итальянского народа и европейского народа«.

Сиярто подтвердил, что его партия готова покинуть правоцентристскую фракцию Европарламента сразу после выборов, если народники сблизятся с движением французского президента Эммануэля Макрона или с другой лево-либеральной силой:

«Если Европейская народная партия больше откроется в левом и либеральном направлении, то «Фидес» не сможет следовать этим курсом», - продолжал Сиярто.

Тем временем усиливается изоляция Венгрии внутри ЕС. Другие 27 членов проигнорировали её вето, когда на прошлой неделе принимали важное решение в отношении Израиля.

«Мы уже не в первый раз оказались в такой ситуации. С процедурной точки зрения она абсолютно неприемлема. И с политической точки зрения, я должен сказать. Точно такой же была ситуация во время дебатов в ООН по глобальному договору о миграции. Решения по иностранным делам должны приниматься в ЕС единогласно".

Министр отклонил обвинения в разбазаривании денег Евросоюза, которые в начале этой неделе направил венгерскому правительству деятель оппозиции Акуш Ходхаши.

«Конечно, это неприемлемое заявление. Венгрия способствует успеху Евросоюза. Венгрия выполнила свои обязательства по договорам. Дорога, по которой фонды ЕС поступают в Венгрию, - это не дорога не с односторонним, а дорога с двусторонним движением».

Сиярто - соратник венгерского премьера Орбана, который не ладит с главой Еврокомиссии Юнкером.

"Партия Брексита" ушла в отрыв

Судя по опросам общественного мнения в Великобритании, на выборах в Европарламенте наибольшего успеха добьётся новая "Партия Брексита" евроскептика Найджела Фаража. Ранее он возглавлял Партию Независимости Соединённого королевства.

Вместе она соберут более трети голосов избирателей и оставят позади политический истеблишмент, а также новую партию "Change UK, в которую вошли бывшие тори и лейбористы, выступающие против выхода страны из Евросоюза.

Спор с Америкой из-за Кубы

Глава дипломатии Евросоюза объявила о его намерении пожаловаться на Соединённые Штаты во Всемирную торговую организацию за снятие запрета на судебные иски американских граждан против инвесторов на Кубе. Федерика Могерини назвала незаконными ограничительные меры, которые могут быть введены против европейского бизнеса на острове, и пригрозила ответными санкциями.

Компании из ЕС вкладывают средства в туризм и энергетику Кубы.

В Евросоюз течёт американский газ

Несмотря на перспективу обострения торгового конфликта с Соединёнными Штатами, Евросоюз укрепляют с ними энергетическое сотрудничество. В Брюссель прибыл посланец Вашингтона Рик Перри, чтобы подписать два экспортных заказа на сжиженный природный газ. В результате американские поставки СПГ в ЕС удвоятся до 112 млрд кубометров в год.

В 2018 году Союз принял решение о диверсификации своего снабжения энергоносителями, чтобы, в частности, ослабить зависимость от российского газа.