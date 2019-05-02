Споры о вмешательстве

Из-за письма спецпрокурора Роберта Мюллера главе Минюста США Уильяму Барру противоречия между президентом Дональдом Трампом и демократами вспыхнули с новой силой. Американские СМИ сообщают, что Мюллер остался недоволен тем, как Барр изложил ключевые моменты его доклада по итогам расследования обстоятельств приписываемого Москве вмешательства в ход американских выборов.

На слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США Барр выступил с опровержением: "Я позвонил Мюллеру и спросил: "Мы неправильно изложили суть доклада?", а он ответил: "Нет, но сообщения СМИ на эту тему были неточными".

Сенаторы-демократы обвинили Барра в том, что он защищает президента и призвали его уйти в отставку. После этого Барр отменил свое выступление с показаниями в нижней палате конгресса США.

Советник американского президента Келлиэнн Конуэй заявила: "Я думаю, что некоторые просто начинают сердиться от безысходности, особенно партийные активисты в Конгрессе. Они сердятся на Мюллера за то, что он не пошёл у них на поводу и не предоставил русский след, обещанный ими американскому народу".

Но с демократами согласны политические аналитики. Профессор Чикагского университета Уильям Хоуэлл говорит, что действия Барра больше напоминают работу адвоката Трампа, а не главы минюста: "И это заставляет задуматься о беспристрастности министерства юстиции и независимости ведомства от президента. Барр повёл себя так, что общество теперь сомневается в его независимости. И на то, чтобы это исправить, потребуются месяцы и даже годы".

Между тем спецпрокурор США Роберт Мюллер согласился дать показания на слушаниях в Конгрессе в мае, конкретную дату ещё предстоит выбрать.

Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США