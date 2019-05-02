День Катастрофы

В Освенциме прошла акция памяти жертв Холокоста. Люди из разных стран мира приехали в бывший нацистский концентрационный лагерь, чтобы принять участие в «Марше живых». Они прошли три километра от главных ворот с национальными флагами и транспарантами, на которых были написаны названия объединений и организаций со всего света. Некоторые участники шествия пели песни и несли плакаты с лозунгами против антисемитизма.

«Марш живых» стал частью серии мероприятий, приуроченных ко Дню Катастрофы. Каждый год в этот день в Израиле объявляют две минуты молчания: на время звучания сирены жизнь замирает по всей стране в память о жертвах Холокоста.

По данным, которые легли в основу Нюрнбергского процесса, с начала 1930-х до конца Второй мировой войны нацисты и их союзники убили шесть миллионов евреев. Только в концлагере Аушвиц-Биркенау, по оценкам исследовательского института Яд ва-Шем, погибли более 1,2 млн узников.