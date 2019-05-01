Бизнесмены Африки осваивают коридор Лобиту

Что происходит, когда время перевозок сокращается с нескольких недель до нескольких дней?

Это стимулирует бизнес, экономическую деятельность, как здесь, в Анголе. Реконструкция местной железной дороги позволила ускорить доставку минералов из южной части Черного континента на другие рынки, предлагая новые инвестиционные решения и для других отраслей.

...В сердце богатой полезными ископаемыми южной части африканского континента у горнодобывающих компаний - несколько вариантов доставки своих грузов на внешние рынки. На востоке к их услугам порты Дар-эс-Салам, Бейра или Дурбан, открывающие дорогу в Индийский океан. Однако теперь они могут идти и по западному маршруту - через Анголу до портового города Лобиту на Атлантике.

Им в помощь - восстановленная железная дорога протяженностью более 1300 километров. С ней время в пути исчисляется не неделями, а несколькими днями. История дороги восходит к началу 20 века; ее начал строить шотландский горный инженер Роберт Уильямс, обнаруживший в регионе (на территории современной Демократической республики Конго) гигантские залежи меди. Маршрут связал ангольский порт Лобиту (Lobito) и находящийся на границе с Конго город Луау.

На протяжении 99 лет дорога находилась в концессии, в 2001 году вновь вернулась под контроль Анголы. За восстановление и модернизацию магистрали взялись китайские инвесторы, вложившие в проект без малого 2,5 миллиарда евро. Дорога была введена в эксплуатацию в 2015 году, здесь используются локомотивы General Electric и китайские вагоны.

Начальник железной дороги Луиш Тейшейра рассказал о планах ее расширения до богатой полезными ископаемыми Замбии : "Сейчас у нас проходят два поезда каждые пятнадцать дней, мы же хотим пропускать два, три, четыре и даже пять составов ежедневно.... Отраслей, которым выгодна наша железная дорога, немало. Это - сельское хозяйство, промышленность, строительство, вокруг нее и новые компании могут быть созданы".

В столице Луанде логистическая компания Early Green намечает бизнес-перспективы, связанные с эксплуатацией коридора Лобиту.

Сержил Чамбель, директор, Early Green: "Вы сэкономите кучу времени, пользуясь этим маршрутом. К тому же мы очень близко находимся к важнейших шахтам Демократической Республики Конго, они буквально в двух шагах от границы. Все заметно упрощается".

Железная дорога поддерживает бизнес в обоих направлениях, обслуживая и крупные компании, и малых предпринимателей. Вот в порту Лобиту в вагоны грузят крупную партию серы, ее перевезут в Демократическую Республику Конго. Коридор предусматривает и другие возможности для ускорения вывода груза из южной части континента в стратегически важный порт.

Выигрывают от транспортного коридора и жители региона. Здесь, в провинции Бенгела, к которой относится порт Лобиту, дорога помогает развитию местной торговли и туризма

Джон Шуберт - антрополог, он много лет занимается исследованиями в Анголе: "Представьте, в отдаленной части страны, где до сих пор не было хорошей инфраструктуры, отстроили наконец железнодорожную магистраль. Это позволяет местным жителям вывозить свою сельхозпродукцию в соседние населенные пункты, муниципалитеты и провинции. Потенциал здесь действительно огромен, будет то перерабатывающая отрасль или агросектор. Любая компания может с опорой на железную дорогу доставлять свою продукцию в города, на побережье, вывозить ее на экспорт".