Правнук Муссолини – кандидат в евродепутаты

Здесь, в Таранто, имя Муссолини бередит старые раны. Именно в этом городе правнук диктатора выдвинул свою кандидатуру в Европейский парламент от правой партии «Братья Италии». Но ещё до начала его встречи с избирателями, группа местных антифашистов ясно даёт понять, что ему здесь не рады.

– Недопустимо, чтобы в 2019 году вновь звучала пропаганда фашистов, которые сеют ненависть!

Появляется Кайо Муссолини и просит собравшихся не обращать внимание на манифестацию. Он записывает обращение, которое сразу транслируется в социальную сеть Facebook:

– К сожалению, левые всё ещё живут в прошлом. Им нечего предложить, поскольку они плохо представляют, что требуется людям.

Около 50 человек собрались в этом ресторане, чтобы послушать его выступление. Одни знают его уже давно, другие видят впервые:

– Я испытываю ностальгию, и для меня большая честь быть здесь и слушать его.

– Муссолини – это просто фамилия, одна из многих, меня это не пугает.

По словам Кайо Муссолини, он хочет, чтобы его судили по его делам, а не по имени. Он не считает себя фашистом, но признаёт, что людям по-прежнему нравится «бренд Муссолини»:

– Мне нужно приобрести известность за очень короткое время, нужно стать популярным. Для этого необходимо, чтобы люди обо мне услышали, и, возможно, моя фамилия даёт мне в этом определённые преимущества.

Из Таранто передает корреспондент Euronews Джорджия Орланди:

– Политический путь Кайо Муссолини начинается здесь, на юге Италии. Но что сегодня для страны означает возвращение Муссолини, вместе с которым возвращаются и воспоминания о фашизме – тёмной главе итальянской истории?

В этом году заметно больше, чем обычно, итальянцев вышли на улицы 25 апреля, чтобы отпраздновать День освобождения – конец нацистской оккупации Италии во время Второй мировой войны. Они ругали Сальвини и объясняли, почему фамилия Муссолини имеет для страны большое значение:

– Такое просто невероятно – нам нельзя допустить, чтобы эти ультраправые политики попали в правительство.

Профессор политологии Федериго Аргентьери объясняет, в чём особенность отношения Италии к фашизму:

– У некоторых и сейчас сохраняется ностальгия по фашизму, люди говорят: «При фашистах было не так уж плохо, Муссолини сделал немало хорошего». Все эти легенды по-прежнему в ходу.

Какими будут результаты выборов неизвестно, но, согласно недавним опросам, 70% итальянцев не желают повернуть время вспять.