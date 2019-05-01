Искусство на службе ксенофобии?

Хотя и повреждённый, но всё ещё узнаваемый , этот предвыборный плакат партии AfD ("Альтернатива для Германии") красуется на рекламном щите в центре Берлина. В нём использована картина "Арабский рынок наложниц" французского художника 19-го века Жана-Леона Жерома.

Обнаженную рабыню осматривают покупатели в тюрбанах. Надпись гласит: "Чтобы Европа не стала "Еврабией", европейцы выбирают AfD".

Директор американского Института искусств Стерлинга и Франсина Кларка в Массачусетсе, которому принадлежит картина, говорит, что она полностью вырвана из контекста и требует немедленного судебного запрета на её использование в таком качестве. Поскольку авторских прав здесь нет, он апеллирует к порядочности немецкой AfD.

Но её представитель Рональд Глезер парирует:

"Я не могу ничего сказать о том, как они поступили бы, если бы речь шла о политической акции в общепринятом русле, но я могу предположить, что они, вероятно, не вмешались бы. Они делают это только с нами, и только поэтому мы не можем сдаваться. Здесь нет авторских прав, на которые они могли бы ссылаться, и если на то пошло, они должны ещё благодарить нас за то, что эта картина - а она очень хорошая - стала ещё известнее, чем раньше".

Но политические противники AfD подчёркивают, что полотно французского художника-востоковеда была выбрана не из-за своей художественной ценности, а для разжигания ксенофобии. Сопредседатель фракции "зелёных" в бундестаге Ренате Кёнаст говорит, что такие провокации свойственны всем правым радикалам в Европе.

"Это их стратегия, всех ультраправых и национал-социалистов. И немецкая AfD от них не отстаёт. Террористы правого толка всегда использовали этот метод, а именно: нагнать страху, предсказывая необратимые изменения в этническом составе населения своих стран. То, что мы опровергаем. Но этот механизм устрашения действует".

В последние годы популярность ультраправых партий в Европе растёт. На прошедших в Испании выборах радикалы "Вокс" впервые со времён диктатора Франко вошли в парламент.