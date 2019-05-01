Первомай в Париже: опасный праздник

Закрытые несгораемыми щитами витрины магазинов... Убранные террасы кафе и ресторанов... Эвакуированные с парковок автомобили. Париж встречает Первое Мая в атмосфере особых мер безопасности. Во избежание беспорядков в ходе демонстраций, на улицы города власти вывели около семи с половиной тысяч полицейских.

Кристоф Кастанер, министр внутренних дел Франции:

"Первое Мая - День труда. Насилию нет места. Я хотел бы, чтобы профсоюзы, все, кто придерживается искренних убеждений, а я не даю им оценки и не сужу их, имели возможность свободно выражать свое мнение. И мы позаботимся о том, чтобы те, кто намерен посеять хаос, был предупрежден, задержан, арестован и привлечен к ответственности".

В прошлом году в первомайском шествии в Париже приняли участие более 140 тысяч членов профсоюзных организаций. Манифестации завершились погромами на востоке французской столицы: хулиганы били витрины магазинов и поджигали автомобили.

Сегодня совместно с представителями профсоюзов на улицы Парижа выйдут и недовольные социальной политикой властей "желтые жилеты", которые с ноября прошлого года не прекращают акции протеста.