"Нет" этикетке без качества

Не разрешать реализовывать в Чехии продукты питания, которые продаются под одной и той же этикеткой в разных странах Евросоюза, но различаются по составу: с такой инициативой выступило Министерство сельского хозяйства страны. Ведомство предлагает ввести поправку к Закону о продуктах питания, вводящую крупный штраф за нарушение этого запрета.

Вопрос о внесении подобной поправки (но менее строгой) рассматривается в настоящий момент и в Брюсселе, но и в случае принятия она вступит в силу ещё не скоро. В Чехии хотят провести её как можно быстрее. Цель - положить конец практике продажи продуктов питания, отличающихся по своим свойствам, в сходной по цвету и маркировке упаковке, вводящей в заблуждение покупателя.

Прага давно уже жалуется на то, что продукты питания одной и той же торговой марки имеют более низкое качество в версиях, продаваемых в Центральной и Восточной Европе, чем в Западной.