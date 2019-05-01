Чемпион мира по футболу Касильяс попал в больницу с инфарктом

Бывший вратарь мадридского "Реала" госпитализирован после перенесенного инфаркта. По данным португальской общественной телекомпании RTP, его жизнь вне опасности.

37-летний игрок в настоящее время защищает ворота португальского клуба "Порту".

Испанец Икер Касиьяс стал чемпионом мира в ЮАР в 2010 году будучи капитаном сборной. Дважды, в 2008 и в 2012, он в составе команды становился чемпионом Европы.

Касильяс был доставлен в больницу прямо с тренировки, в ходе которой почувствовал себя плохо. Теперь, вероятнее всего, он пропустит остаток сезона.

"Порту" отметился в "Твиттере" словами поддержки знаменитого голкипера.