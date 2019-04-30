Охрана здоровья трудящихся

В канун Дня международной солидарности трудящихся европейские пожарные напомнили о рисках, которым они подвергаются. Борьба с огнём причиняет не только травмы и ожоги, но и менее заметные долгосрочные нарушения здоровья.

При вдыхании дыма и соприкосновении с продуктами горения в организм попадают вредоносные частицы. Так случилось с бельгийцем Джонни Кейзером, у которого два года назад врачи диагносцировали рак простаты. Ему оказалось сложно убедить начальство в том, что его болезнь связана с его профессией.

«Предполагая, что администрация на моей стороне, я стал хлопотать о том, как обеспечить при наихудшем исходе благополучие моей семьи и детей, - говорит Джонни. - Но администрация не захотела признавать, что я пострадал на службе, и не стала покрывать мои дополнительные расходы».

И все же начальство приняло меры. Джонни Кейзеру сократили рабочий день, а пожарным бригадам по возвращении в часть стали стирать одежду, обеззараживать защитную форму и оборудование.

Между тем, из западных стран только Канада и Норвегия признали связь между онкологическими заболеваниями у пожарных и родом их занятий.

Почти 200 тысяч человек ежегодно умирают в Европейском Союзе в результате потери здоровья и несчастных случаев на рабочих местах.

Канцерогенные факторы на производстве привели к гибели примерно 100 тысяч человек. Рак стал главной причиной смерти трудящихся, им объясняется 53 процента таких случаев. Наибольшие риски - на транспорте, в строительстве и на складах. Пострадавшие в этих отраслях экономики вышли на демонстрацию в Брюсселе.

«У нас случилась авария, когда я вставлял окно, - говорит искалеченный строитель. - Я упал с седьмого этажа».

В прошлую пятницу к главным учреждениям Евросоюза пришли профсоюзные деятели. Они требовали дополнительных мер, гарантирующих безопасность работников и выплату компенсации за несчастный случай или болезнь.

«Наша акция обращена, в частности, к следующему Европарламенту, — говорит секретарь Европейской конфедерации профсоюзов Эстер Линч. - Мы хотим, чтобы будущие депутаты привлекали работодателей к ответственности и не позволяли им уклоняться от своих обязанностей».

Профсоюзы указали политикам на повышение опасности таких всё более популярных профессий, как водители и велосипедисты, доставляющие товары или еду. Участники предпервомайского марша потребовали достойных пенсий по завершении достойный карьер, сообщили, что трудящиеся всё сильнее страдают от стресса и совершают больше самоубийств.