"Броня крепка и танки быстры"

Увидеть воочию парад Победы 9 мая удастся далеко не всем желающим. Вот почему некоторые москвичи и гости столицы не упустили возможность понаблюдать за первой репетицией мероприятия, прошедшей в понедельник.

Колонны из 130 единиц техники – бронеавтомобили "Тигр", защищённые машины "Тайфун", новейший танк "Армата", легенданый Т-34 – проехали по центральным улицам Москвы в сопровождении 13 тысяч офицеров, сержантов, солдатов, курсантов военных учебных заведений.

"Мы думаем, что мы защищены. Техника современная, мощная, внушает уважение к своей стране, к своей родине", - говорит гостья из Башкортостана по имени Валентина.

"Будущее за нами. Трястись не надо. Равновесие сил. Никто обижать нас не будет – ни маленький, ни большой, - в смысле, страны", - уверен 90-летний ветеран ВОВ Ким Ковалёв.

Для многих россиян парад Победы – повод продемонстрировать военную мощь страны и способность защитить свой народ. Но некоторые считают, что миллионам рублей, ежегодно затрачиваемым на мероприятие, можно найти более полезное применение.

"Девятого мая сюда будет не подойти. Народу будет не пробиться. По телевидению показать лидерам КНДР и Китая – да, но народу этого не надо", - считает москвич по имени Владимир.

Впрочем, как сообщили в Кремле, зарубежных лидеров на празднованиях по случаю 74-летней годовщины Победы Москва не ожидает.