Кризис в Венесуэле разгорается

Ситуация в Венесуэле остаётся в центре внимания мировых СМИ и международной общественности. Соединённые Штаты, которые ещё в январе признали лидера оппозиции Хуана Гуйдо президентом, поддержали начавшиеся этим утром выступления. Президент США Дональд Трамп написал в твитере: «Я очень внимательно слежу за ситуацией в Венесуэле. Соединённые Штаты поддерживают народ Венесуэлы и его свободу!» Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выступил с заявлением:

– Хотел бы подчеркнуть два очень важных момента. Во-первых, главная цель, к которой мы стремимся – это мирная передача власти. И ещё раз повторю, вслед за президентом, что Николас Мадуро и те, кто его поддерживает за пределами Венесуэлы, должны знать, что рассматриваются все возможные варианты развития событий.

Бразильский президент Жаир Болсонару записал в своём твитере: «Бразилия солидарна со страдающим народом Венесуэлы, порабощённым диктатором, которого в нашей стране поддерживают его идеологические союзники. Мы же выступаем за свободу братской нации, чтобы у них наступила наконец-то настоящая демократия».

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Венесуэле с постоянными членами российского Совета Безопасности. Москва поддерживает Николаса Мадуро, считая его президентом Венесуэлы.

В ООН призвали противоборствующие стороны к сдержанности:

– Организация Объединённых Наций обращается к обеим сторонам, – заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик. – Генеральный секретарь настоятельно призывает всех проявлять максимальную сдержанность, призывает все вовлечённые стороны избегать любого насилия и принимать срочные меры для восстановления спокойствия.

Между тем, в столице страны Каракасе продолжились беспорядки, в которых, по данным СМИ пострадали уже несколько десятков человек. На улицах слышны выстрелы, подходы к президентскому дворцу охраняются военными.