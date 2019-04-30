Госпереворот или "Операция Свобода"?

Реакции разных стран на события в Венесуэле стали поступать сразу же после того? как власти Каракаса сообщили о попытке госпереворота, а оппозиция - о финальной стадии "Операции свобода". Cвою поддержку Хуану Гуайдо сразу же выразила соседняя Колумбия, призвав народ и армию Венесуэлы "занять правильную историческую сторону". Испания высказалась осторожнее, заявив, что поддерживает не военный переворот, а проведение демократических выборов:

"К сожалению, новости, которые поступают, не дают нам большой надежды на то, что в ближайшие часы не будет столкновений между воинскими частями и / или сторонниками Гуайдо и Мадуро, - сказал глава испанского МИД Жозеп Боррель. - Как вы знаете, мы признали Гуайдо единственным законным представителем Национального собрания Венесуэлы, избранным демократическим путем. И мы не переставали призывать к проведению свободных выборов, которые и являются задачей временного президента".

Эту позицию разделяет и руководство Евросоюза. Представитель внешнего ведомства ЕС Майя Косьянчич заявила:

"Я хотела бы подтвердить нашу приверженность мирному политическому урегулированию кризиса в Венесуэле путем свободных и справедливых выборов. Это давняя позиция ЕС, с которой вы хорошо знакомы. В настоящее время мы следим за развитием событий на месте, и если будет что-то более конкретное, мы к этому ещё вернёмся".

США открыто поддержали Гуайдо. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал венесуэльских военных перейти на сторону оппозиции. Об этом он написал во вторник на своей странице в Twitter:

"Национальные вооруженные силы Венесуэлы должны защитить конституцию и народ Венесуэлы. Они должны поддержать Национальную ассамблею и легитимные институты и выступить против узурпации демократии. Соединенные Штаты - на стороне народа Венесуэлы", - заявил он.

Боливия шаги, предпринятые венесуэльской оппозицией осудила, назвав их попыткой госпереворота со стороны правых, действующих в иностранных интересах, а лидер Кубы заявил, что этот путь ведёт к эскалации насилия.

Россия обратилась к международному сообществу в призывом поддержать возвращение Венесуэлы к стабильности.

"Призываем отказаться от насилия. Важно избежать беспорядков и кровопролития. Стоящие перед Венесуэлой проблемы должны разрешаться посредством ответственного переговорного процесса без предварительных условий", - говорится в заявлении российского МИДа.