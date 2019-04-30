Пропажа денег ЕС в Венгрии

В правоохранительные органы Евросоюза поступили сигналы о десятках случаев нецелевого использования его фондов в Венгрии. Активист антикоррупционной кампании рассказал Euronews о разбазаривании средств, предназначенных на нужды развития его страны. Акуш Ходхаши утверждает, что за счет средств ЕС правительство Виктора Орбана пытается удержать власть и обогатиться:

«Сумма украденных денег составляет где-то от 30% до 100% этих средств, - сказал Ходхази. - Сейчас в Венгрии нет проектов ЕС, стоимость которых была превышена меньше, чем на 30%. Это означает, что расхищены десятки миллиардов евро. На этих деньгах держится нынешняя политическая системуа и то, что Евросоюз это терпит — очень опасно ".

Ходхази собрал более полумиллиона венгерских подписей под призывом участвовать в работе будущей европейской прокуратуры, что способствовало бы расследованиям действий Будапешта. Представитель Еврокомиссии отметил, что членство в прокуратуре будет добровольным:

«Не наше дело заставлять или принуждать или предлагать или рекомендовать, - сказал Маргаритис Схинас. - Но, конечно, каждый, кто присоединится, покажет, что инициатива с прокуратурой хорошо продумана и имеет логику в современной архитектуре ЕС».

Премьер-министр Орбан заявил, что Венгрия не присоединяется к Европейской прокуратуре, поскольку это ограничило бы её суверенитет. Его правительство систематически отвергает обвинения в злоупотреблении фондами ЕС. Национальная прокуратура закрывает дела по таким обвинениям, не видя в них состава преступления.