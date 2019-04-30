Виолета Томич отвечает на "Вопросы из зала"

Как Виолета Томич, представитель Партии европейских левых, планирует завоевать голоса избирателей на предстоящих европейских выборах? Об этом – в третьем выпуске передачи «Вопросы из зала», которая ведётся из Европейского парламента в Брюсселе.

Виолета Томич:

– Совершенно неприемлемо, что люди, работающие по 8 часов в день, 40 часов в неделю, не могут прожить на зарплату. С этим должно быть покончено.

Актриса, ставшая политиком, целый час отвечала на поступившие от зрителей вопросы, касавшиеся самых различных тем, среди которых её манифест об экологической программе «Зелёный новый курс», а также возможность сочетать борьбу за сохранение климата и экономический рост.

– Дело в том, что при неолиберальном капитализме борьба с климатическими изменениями невозможна, ведь капитализм стремится к неограниченному экономическому росту при том, что у планеты есть ряд ограничений. Поэтому требуется создать новую систему.

Несколько неуверенно прозвучал ответ Виолеты Томич на вопрос о ситуации с Крымом – должна ли Россия вернуть полуостров?

– Я не знаю, потому что это их собственное дело. Полагаю, там следовало бы провести ещё один референдум.

В нашей аудитории прозвучал вопрос о более актуальных событиях, речь идёт о кризисе в Венесуэле, где разворачивается противостояние между оппозицией и правительством Николаса Мадуро.

– Я категорически против любого вмешательства со стороны ЕС и особенно из США. А что касается Антонио Таяни, то он всегда на неправильной стороне истории.

В следующий раз на «Вопросы из зала» будет отвечать Ги Верхофстадт, кандидат Либералов.