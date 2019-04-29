"Толкин": несемейный показ

Американская драма "Толкин" режиссера Доме Карукоски рассказывает о профессоре, филологе и писателе Джоне Рональде Руэле Толкине, создателе "Хоббита" и культовой саги "Властелин колец". Это биографическая история о жизни еще молодого писателя и годах его становления: учебе в школе, встрече с будущей женой и службе на фронте во время Первой мировой войны. Сценарий картины написали Дэвид Глисон и Стивен Бересфорд.

В преддверии премьеры картины семья Джона Толкина заявила, что "никогда не одобряла, не давала разрешения и не участвовала в создании фильма о нем". Наследники подчеркнули также, что "не поддерживают ни фильм, ни его содержание".

Доме Карукоски, режиссер: "Я хотел бы, чтобы они (семья) посмотрели фильм. Я на самом деле предложил им посмотреть его вместе с нами. И это было сделано с уважением его поклонником, не демонизирующим персонаж. Их заявление на самом деле не было таким уж враждебным, так что я не почувствовал себя оскорбленным. Но мне бы очень хотелось посмотреть фильм вместе с ними, услышать об их чувствах и эмоциях, поговорить о том, какие художественные вольности были допущены".

Главные роли в фильме исполнили Николас Холт и Лили Коллинз. Мировая премьера картины "Толкин" намечена на 3 мая.