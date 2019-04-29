В Турции погиб футболист сборной Чехии

В Турции в результате ДТП погиб нападающий сборной Чехии и турецкой команды "Аланьяспор" Йосеф Шурал. 28-летний футболист находился в микроавтобусе вместе с другими игроками. Они возвращались из Кайсери в Аланью после матча чемпионата Турции. Авария произошла в пяти километрах от центра Аланьи. Автобус перевернулся на дороге, в результате чего семеро футболистов получили травмы. Наиболее серьезно пострадал именно Шурал. Его доставили в больницу, однако врачи не сумели ему помочь. По предварительной информации, водитель минивэна заснул за рулем.

Хасан Чавушоглу, президент команды "Аланьяспор": "Семеро наших футболистов арендовали здесь частный автомобиль — микроавтобус. Все произошло, когда они возвращались, недалеко от въезда в Аланью. Они были уже близко, но, к сожалению, несмотря на то, что в машине находились два водителя, произошла авария. В том момент они оба заснули".

Большую часть карьеры Йосеф Шурал провел на родине - в Чехии. Он выступал за все юниорские и молодежную сборную страны, а в составе национальной команды провел 20 встреч. В январе этого года Шурал перешел в турецкий клуб из пражской "Спарты".