Успех каталонских националистов

Испанским социалистам, победившим на выборах, но не сумевшим завоевать большинство мест в парламенте, теперь предстоит искать партнёров по коалиции. И ключевую роль в этом могут сыграть партии Каталонии, выступающие за независимость автономии. Они по итогам голосования получили 22 места в Конгрессе депутатов, что, несомненно, можно считать успехом.

"Нельзя сказать, что мы полностью удовлетворены результатом, «Левые республиканцы Каталонии» со дня своего появления не довольствуются малым. Сегодня начался первый избирательный цикл. Это первая наша победа из тех, что что ожидают нас в будущем", - заявил кандидат от левой партии Габриэль Руфиа.

Девять каталонских лидеров, выступающих за независимость автономии, до сих пор находятся в тюрьме, в том числе Ориол Жункерас. Возглавляющий партию "Левые республиканцы Каталонии". Их будущее, как и политическое будущее автономии пока туманно.

"Итоги голосования можно интерпретировать по-разному. Но впервые на всеобщих выборах в Каталонии побеждает политическое движение, выступающее за независимость региона. Это чёткий сигнал будущему испанскому правительству, которому всё также предстоит решать каталонский вопрос", - из Барселоны передаёт наш корреспондент Франсиско Фуентес.