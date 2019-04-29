Галопом по Европам в Болгарии: образ Гитлера и битьё яиц

Мы направляемся в Болгарию. Наша первая остановка – город Сандански. Мы попадаем на православную Пасху и посоревнуемся в битье яиц. И параллельно расскажем много интересного.

Через несколько часов наши корреспонденты Брайан Картер и Апостолос Стайкос, наконец, пересекают греческую границу и въезжают в Болгарию.

"Минуту назад мы пересекли греко-болгарскую границу и довольно легко и быстро. Я думал, что будет сложнее - ведь Болгария -одна из нескольких европейских стран, не входящих в Шенгенскую зону. А оказывается, все просто", – говорит наш корреспондент Брайан Картер.

По прибытии в Сандански они отправляются на местный рынок ремёсел. Где наши корреспонденты познакомились с матером по маникюру Александрой и ее сыном Марио, который учится на режиссера. К рождественским и пасхальным праздникам они украшают и продают яйца и другие поделки. Для них это дополнительный доход, но мать с сыном жалуются, что Европа для них делает недостаточно.

"Европе следовало бы стимулировать малый бизнес и обратить внимание на здравоохранение. Его уровень очень плохой, я могу сказать об этом по личному опыту. Главная проблема - это коррупция. Ужасная коррупция. Я люблю свою страну, но мы отстаем по уровню от остальной Европы", – говорит Александра.

"С коррупцией нужно бороться по всем фронтам, это одна из главных задач. Другая проблема - это заработные платы. Их уровень отпугивает молодежь. И из-за них большинство проблем в Болгарии. Если в стране нет студентов, нет молодежи - то как она может развиваться?", – добавляет Марио.

Прогуливаясь по рынку, среди стендов с сахарной ватой, сладостями, традиционной одеждой и пасхальными свечами мы наткнулись на очень неожиданный товар - кружки с Адольфом Гитлером.

"Вот что меня удивило больше всего в первый день пребывания в Болгарии. Кружки с Адольфом Гитлером. Довольно странно, учитывая тот факт, что он убил миллионы людей. Также в продаже кружки с Иосифом Сталиным", – не без удивления отмечает Брайан.

Продавец согласился дать нам разъяснения при условии анонимности.

"Как объяснил мне мой босс, это потому что Гитлер помог Болгарии во Второй мировой войне", – объясняет продавец.

Спорный стенд с сувенирной продукцией остался позади, и мы решили пообедать у гостеприимного хозяина ресторана Драгомира.

Драгомир с другом, расслабленные Пасхальным воскресеньем, делятся с нами своими чувствами и надеждами, связанными с Болгарией.

"Нет лучшего места, чем дом. Но в Болгарии нужно поднять уровень жизни пожилых людей. Зарплаты и пенсии необходимо повысить, а иностранные инвестиции - увеличиваться. Нужно больше рабочих мест, чтобы люди не уезжали". – говорит Драгомир.

В конце Брайан и Апостолос решают поиграть в битки (битьё яиц). И выигрывает последний, разбивая своим – яйцо соперника.