Растёт число жертв наводнения в Индонезии

Более 30 человек погибли в результате наводнения и схода оползней, вызванных проливными дождями в индонезийской провинции Бенкулу на острове Суматра.

Об этом в понедельник сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на заявление местных властей.

По их словам, пропали без вести как минимум 13 человек.

Из-за тропических ливней в пятницу несколько рек в провинции Бенкулу вышли из берегов, затопив близлежащие районы. Из наиболее пострадавших зон стихийного бедствия было эвакуировано около 12 тысяч местных жителей.

Значительный материальный ущерб нанесен сотням жилых домов и хозяйственных построек, разрушено или повреждено несколько десятков мостов и дорог.

Отмечается, что уровень воды постепенно идет на спад, однако в случае возобновления сильных осадков возможны новые оползни и наводнения.