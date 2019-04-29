Русско-китайская "панда-дипломатия"

В Московском зоопарке появятся новые обитатели – две гигантские панды из Китая. Об этом в кулуарах форума "Один пояс, один путь" договорились председатель КНР и президент России. Причём, "панда-дипломатический" жест связан, по словам Си Цзиньпина, с 70-летием установления дипотношений между Москвой и Пекином.

Трёхлетний самец Ру-Йи и его двухлетняя подруга Динг-Динг прибудут на новое место жительства из Центра по разведению панд города Чэнду. В столичном зоопарке, согласно договору, они проведут 15 лет.

Отправить бамбуковых медведей в Россию решено было с целью проведения совместных научных исследований этих животных исчезающего вида. Популяция больших панд на их родине – в Китае – насчитывает чуть больше двух тысяч особей.