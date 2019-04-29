Новые жертвы циклона "Кеннет"

Число жертв циклона "Кеннет" в Мозамбике взросло. По данным, приведённым в понедельник Национальным бюро управления чрезвычайными ситуациями, погибли по меньшей мере 38 человек. Ранее сообщалось о 5-ти.

Шторм орушился на северное побережье африканской страны в минувший четверг, скорость ветра достигала 280 километров в час. Из-за вызванных циклоном проливных дождей начались наводнения, затоплены или разрушены тысячи жилых домов, во многих местах нет электричества. Город Пемба находится в изоляции: поднявшаяся вода разуршила мосты.

В опасной зоне оказались около 700 тысяч людей. Из-за невозможности провести столь масшатбную эвакуацию власти обратились к населению с призывом самостоятельно перебираться на возвышенности.

Всего месяц назад Мозамбик вместе с соседними Малави и Зимбабве пострадал от разрушительного циклона "Идай", который унёс около 1000 жизней.