Отречение императора Акихито

В Токио в императорском дворце состоится церемония отречения от престола императора Японии Акихито.

Токийская полиция ввела со вторника особый режим обеспечения безопасности в районе императорского дворца. Окружающие дворец рвы с водой проверяют полицейские аквалангисты.

Император заявил о своем решении в августе 2016 года, мотивировав желание уйти преклонным возрастом. Позже парламент Японии принял специальный закон о передаче трона наследному принцу. Это первый случай отречения императора в Японии за последние два столетия.

В феврале в японской столице состоялись торжества по случаю 30-летия пребывания Акихито на престоле. В декабре прошлого года ему исполнилось 85 лет.

Первого мая трон займет старший сын Акихито - 59-летний наследный принц Нарухито.

С восхождением на престол нового императора в Японии начнется новая эра Рэйва, что можно перевести как "порядок и гармония".