Видеозапись с лидиром ИГИЛ?

Группировкой Исламское Государство впервые за пять лет опубликована видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлён её лидер Абу Бакр аль-Багдади. По данным организации SITE Intelligence Group, отслеживающей материалы, которые выкладывает в сеть группировка, на этой записи предполагаемый аль-Багдади обсуждает с другими людьми недавние теракты на Шри-Ланке, ответственность за которые взяла на себя ИГИЛ. Помимо этого, обсуждаются боевые действия в сирийском городе Багуз в провинции Дейр эз-Зор, который экстремисты были вынуждены оставить в марте. Таким образом ИГИЛ даёт понять, что эта видеозапись была сделана недавно, и что группировка до сих пор не разгромлена.

Сообщения о гибели аль-Багдади за последние годы появлялись неоднократно. Власти США назначили награду за его голову в размере 25 миллионов долларов. Его последняя видеосъёмка, сделанная в Мосуле, датируется 2014 годом.