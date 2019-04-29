Перелов рыбы – в чём его опасность?

Микаэла Аскан, профессор морской биологии Арктического университета Норвегии, а также координатор проекта ClimeFish, говорит, что промысловые виды рыб в Европе, похоже, хорошо адаптируются к изменению климата - они даже растут быстрее! В настоящее время необходимо обновить международные правила охраны рыбных запасов, отражающие новые климатические реалии.

"Мы переживаем довольно резкое потепление, но все же промысловая рыба к этим изменениям довольно хорошо адаптировалась. Это заметно особенно в Северном и Баренцевом морях и Северо-Восточной Атлантике. Эти виды рыб на самом деле рады приспособиться к новой среде, новым районам, где они могут обитать"

"Есть два фактора. Для них появились новые районы для поиска пропитания, и благодаря этому запасы некоторых видов рыб растут и не только из-за расширенной среды обитания, но и из-за их быстрого роста, каждый индивид растет быстрее, чем раньше"

"Это хорошо. Но мы должны быть очень и очень осторожны при управлении этим процессом. Самое важное - координированная работа между странами, которые занимаются промыслом от одной зоны к другой. Мы должны договариваться, потому что сейчас из-за отсутствия четко сформулированных соглашений мы сталкиваемся с переловом рыбы"