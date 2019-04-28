Забастовка пилотов SAS

Забастовка пилотов компании "Скандинавские авиалинии". День третий. 1200 рейсов - около 70% от их общего числа - отменены. Десятки тысяч пассажиров вынуждены менять планы. Летчики из Швеции, Норвегии и Дании требует повышения зарплаты на 13%, но не только.

"У нас непредсказуемый рабочий график. Мы узнаем расписание за две недели до вылета - и так уже четыре года. Кроме того, каждый четвертый сотрудник компании - субподрядчик, не пилот "Скандинавских авиалиний", пассажиров вводят в заблуждение. Нас это беспокоит. Мы хотим обсудить наше будущее внутри компании. Главное для нас - суметь совмещать работу и личную жизнь. В нынешних условиях это невозможно", - говорит представитель профсоюза пилотов Вильельм Терсмеден.

Переговоры между представителями профсоюза, в который входят 1,5 тысячи пилотов, и компанией длились несколько недель, но так ни к чему и не привели. Руководство заявляет, что летчики и так неплохо зарабатывают - около 9 тысяч евро в месяц, и согласилось увеличить выплаты лишь чуть более, чем на 2,3%.