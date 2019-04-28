Пасха: от Иерусалима до Владивостока

Православные христиане более чем в 60 странах мира отпраздновали день Воскресения Христова. Пасху по Юлианскому календарю отмечают Русская, Сербская, Грузинская, Константинопольская, Элладская, Болгарская, Иерусалимская и другие поместные православные церкви. В Иерусалиме в воскресенье верующие и паломники собрались на праздничное богослужение в храме Гроба Господня. Его возглавил патриарх Иерусалимский ФеОфил III.

Отметили Пасху и православные в Республике Северная Македония. Впервые в Скопье Православная церковь Македонии присоединилась к разделению благодатного огня, зажженного в Иерусалиме. Его доставила в соседнюю Болгарию делегация болгарских и македонских священнослужителей, возглавляемая митрополитом СтарозагОрским Киприаном.

В церкви по всей стране стекались в воскресенье и сербские христиане. В Белграде утром десятки верующих приняли участие в праздничном богослужении в храме Святого Саввы, где сербский патриарх Ириней отслужил пасхальную литургию. Как и во многих других странах, в Сербии обрядовая пища и ритуальный символ — пасхальное яйцо, которое называют "хранителем дома". Его кладут рядом с семейными иконами и верят, что оно будет оберегать семью весь год.

Крестным ходом, концертом на площади и гуляньями отметили Пасху жители Владивостока. Около 2000 человек приняли участие в торжественном шествии от Покровского кафедрального собора до центральной площади.

"Это праздник воскресения, это самый радостный праздник года. Это день, когда люди не могут перестать улыбаться, и у всех возникает чувство бесконечной радости", - говорит эта девушка.

"Мы отмечаем этот праздник традиционным способом: мы печем пасхальные куличи и красим яйца. Это очень торжественный праздник, он приносит счастье и радость, очищение и легкость", - говорит эта женщина.

Завершился Крестный ход во Владивостоке праздничным молебном, который провел митрополит Владивостокский и Приморский Владимир, раздачей крашеных яиц, концертом православного хора и народными гуляньями.