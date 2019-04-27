Шри-Ланка: перестрелки, взрывы, аресты

В округе Ампара на востоке Шри-Ланки, на месте перестрелки между военными и предполагаемыми боевиками-исламистами, найдены тела по меньшей мере 15 человек. Среди них женщины и шестеро детей. Военнослужащие в ходе спецоперации по ликвидации боевиков не пострадали.Также сообщается, что в городе Калмунай прогремели несколько взрывов.

Полиция Шри-Ланки проводит масштабные рейды по поиску террористов, причастных к организации серии взрывов в минувшее воскресенье, жертвами которых стали более 250 человек.

Ранее президент Шри-Ланки Сирисена заявил, что правоохранительные органы подозревают около 140 граждан в связях с террористической группировкой "Исламское Государство", которая взяла на себя ответственность за нападения, совершенные 21 апреля. В настоящее время задержаны порядка ста человек.

В ходе рейда в городе Саммантураи на востоке страны силы правопорядка обнаружили и взяли штурмом подпольную фабрику по производству взрывчатки. Во время перестрелки несколько боевиков подорвали себя.

Обстановка на острове остается напряженной. Власти опасаются новых нападений и усиливают меры безопасности. Занятия в школах и университетах отменены вплоть до 6 мая. Совет безопасности также обратился к гражданам с просьбой воздержаться от торжеств по случаю предстоящего праздника 1 мая.