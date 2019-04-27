Изъяты поддельные конструкторы LEGO

В городе Шэньчжэнь на юге Китая полиция раскрыла преступную группировку, занимавшуюся производством и продажей поддельных конструкторов датской компании LEGO под брендом Lepin. Контрабандисты успели заработать 30 миллионов долларов. Арестованы четыре человека, изъяты свыше 630 тысяч готовых изделий.

Расследование продолжается. Представитель компании LEGO в Китае отметил, что опасения вызывает безопасность поддельной продукции.

Спецоперация прошла на фоне стремления китайских властей усилить законодательство в области прав на интеллектуальную собственность. В прошлом году число судебных процессов в этой сфере достигло рекордным показателей.