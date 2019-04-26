Испания: новые партии и поколение Z

Голосующие впервые и влияние новых партий могут изменить полититический ландшафт на предстоящих парламентских выборах в Испании. Больше 1 млн молодых избирателей и в общей сложности 35 млн имеющих право голоса придут на избирательные участки. Несмотря на то, что число "новичков" относительно мало, их видение проблем и их решений может изменить тенденцию предыдущих выборов.

Что думают о нынешней Испании молодые избиратели?

"Сегодняшнее поколение интересует гендерное равенство, изменение климата, борьба с коррупцией среди политиков"

"Любая крайность - это плохо. С одной стороны крайние взгляды, с другой еще хуже. И это меня пугает"

"По мне, обилие различных партий это хорошо, потому что присутствуют разные мнения. Партии могут вести диалог, который может в конечном итоге привести к представлению интересов большинства среди населения"

"Это очень позитивно, но мы быть осторожными со всем, что касается экстремизма, и следить, куда общество идет. Потому что, если есть много партий – общество расколото"

"Мне кажется, фейковые новости – это ужасно для всего общества. Это то, против чего мы должны бороться. Но и распознать их достаточно сложно"

"Если вы пользуетесь соцсетями довольно поверхностно, то вы всегда можете наткнуться на фейковые или искаженные новости"

Будещее Испании за поколением Z?

Социологи отмечают, что так называемое поколение Ζ более активно в политическом плане, чем другие в последние десятилетия, из-за большего доступа к информации. Проблемы, которые для них актуальны, начали оказывать воздействие на старшие поколения и вынудили прийти к новым формам политической коммуникации.

Профессор Иньяки Ортега определяет этих молодых людей четырьмя основными характеристиками:

"Поколение Z определяется четырьмя факторами: Первый – это интернет. Они родились и выросли вместе с Интернетом. Второй – неуважение. Их больше не волнует власть, и они идут против чего угодно. Третий – неопределенность. Они не знают, каким будет их будущее. И четвертый – инновации. Либо они меняют мир и двигаются дальше, либо они теряют уверенность в своем будущем . Они похожи на мир, в котором мы живем, – непостоянные, изменчивые, лишенные определенности. Поэтому для них для решения текущих проблем нет никаких ограничений. Политическая партия входит в правое крыло? – Отлично, почему бы и нет! Одна из левых партий переворачивает всю страну с ног на голову? – Это здорово. Почему бы и нет?"

Новые "эмоциональные" партии

"Подемос" - одна из тех партий, которые с момента ее образования в 2014 году изменили политическую карту Испании. Используя недовольство 15 млн испанцев, "пурпурная партия" получила 71 место в Конгрессе (нижней палате) на последних выборах. Вместе с партией "Граждане", оба новичка прекратили гегемонию основных партий.

"Это правда, что некоторые события радикально изменили панораму с точки зрения, например, ограничения числа мандатов, требования проведения праймериз для партий, устранения особой правовой защиты для политиков. По определению, около 10 тысяч политиков, чиновников и других государственных должностных лиц пользуются особой правовой защитой, которой позавидовали бы их коллеги в других развитых странах. Например, если политика в Соединенных Штатах или большей части Европы обвиняют в нарушении закона, то он предстает перед судом на тех же условиях, что и любое другое лицо. Но в Испании неприкосновенность может быть снята только Верховным судом или Высшим судом региона. И этот вопрос также находится в центре политических дебатов. Я считаю, что факт существования большого количества политических партий, которые имеют вес, расширяет переговорный процесс. Это вызывает большее количество споров, и я считаю, что это идет на пользу", – говорит член партии "Подемос" Изабель Серра.

Опросы предрекают появление еще одного нового игрока в нижней палате - партии "Вокс". Это будет первое попадание в парламент крайне правой партии с 1979 года. Рост интереса к таким партиям – результат последствий экономического кризиса и стремления сделать Каталонию независимой.

"Вы должны понимать, что обычно новые партии, и это важно, связаны с эмоциями. Если их нет, такие партии потеряют поддержку. Тогда, когда они смогут управлять не только эмоциями, но и повседневной политической жизнью, их вес будет намного больше. В условиях экономического кризиса в будущем это, несомненно, окажется на руку традиционным партиям, в данном случае правой "Народной партии", поскольку их воспринимают как лучших менеджеров в кризисной ситуации, чем новые партии", – считает доктор социологии Хосе Пабло Феррандис.

Выборы могут расколоть испанский парламент еще больше, чем сейчас. Новые партии постоянно меняют политическую повестку, а новые избиратели видят страну по-другому. Но главный вопрос в том, что изменит выбор испанцев?