Пятничная молитва под охраной

Пятничная молитва на Шри-Ланке прошла при усиленных мерах безопасности. Мечети охраняли около 10 тыс. военнослужащих. Накануне министерство по делам ислама и культурным вопросам призвало верующих помолиться дома.

На острове продолжаются поиски ответственных за теракты в христианских храмах и отелях в прошлое воскресенье. Власти заявляют, что лидер группы погиб в результате одного из взрывов.

"К настоящему моменту арестованы 70 человек. По нашим данным, всего на Шри-Ланке связи с группировкой "Исламское государство" имеют примерно 130-140 человек. Ведется операция по их поиску и задержанию", - заявил президент страны Майтрипала Сирисена.

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за серию взрывов, жертвами которых, по последним данным, стали 250 человек, а не 359, как утверждалось ранее. По одной из версий, это месть исламистов за мартовский теракт в мечетях новозеландского города Крайстчерч.