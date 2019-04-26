"Вокс" рвется в парламент

Лидер испанской ультраправой национально-консервативной политической партии "Вокс" Сантьяго Абаскаль выступает в качестве защитника испанской самобытности и обещает бороться против всех предателей родины, требует построить стену на границе, чтобы остановить поток мигрантов, а также хочет ввести новые меры для запрета оказания помощи пострадавшим беженцам неправительственными организациями. Независимость Каталонии дала толчок испанскому национализму, самым ярким представителем которого является Абаскаль.

Еще будучи очень молодым - в 18 лет — он вступил в оппозиционную Народную партию правоцентристского толка. Абаскаль разведен и имеет четырех детей. В 2014 году партия "Вокс" избрала его новым президентом. В 2018-м на выборах в Андалузии партия провела в региональный парламент 12 депутатов. "Вокс" может стать первой ультраправой силой, которая войдет в испанский парламент с 1978 года, через 40 лет после падения диктатуры Франко.