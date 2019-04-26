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Франция

"Жёлтые жилеты" готовят ответ Макрону

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 Надежда Дрямина 
"Жёлтые жилеты" готовят ответ Макрону
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Конец кризису или его перезапуск? Сумел ли президент Франции снизить накал социальных протестов, предложив накануне план реформ? Людей в жёлтых жилетах Эммануэль Макрон, кажется, не убедил.

"Я разочарована. Я ничего не поняла. По его вине у нас серьёзные проблемы, а он этого даже не признаёт", - сетует француженка.

"Абсолютная пустота. Всё, что он делает – подливает масло в огонь. Все мероприятия, встречи, которые были запланированы, мы проведём. Были призывы к участию в манифестации 1 мая. Увы, я опасаюсь того, что она будет жёсткой, очень жёсткой и с большим количеством участников", - утверждает мужчина.

За отсутствие конкретики президента раскритиковали и в оппозиции.

"Спустя шесть месяцев социальных протестов и национальных дебатов, которые стоили стране 12 миллионов евро, Макрон так ничего и не понял", написал в своём микроблоге Николя Бе из фракции "Европа наций и свобод".

"Как будут финансироваться все эти инициативы?"- задаётся вопросом Лоран Вокье, глава партии "Республиканцы". - "Сегодняшние подарки завтра превратятся в налоги", - отвечает он.

"Знает ли Макрон, что своей речью он должен был положить конец кризису. Он только что перезапустил этот кризис", - заявил лидер "Непокорённой Франции" Жан-Люк Меланшон.

Сменить метод, а не курс, решил французский лидер по итогам национальных дебатов, анонсировав сокращение государственных расходов, снижение налогов, и целый ряд реформ.

Устроили ли жёлтых жилетов предложения Макрона? Ответ на этот вопрос они дадут уже в субботу.