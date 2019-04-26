Новый Бонд с Крэйгом, Сейду и Малеком

Создатели знаменитой киносаги о Джеймсе Бонде до сих пор хранят интригу, не раскрывая названия нового, 25 по счёту шпионского фильма. Но, к радости поклонников, стали известны имена исполнителей главных ролей в киноленте, премьера которой намечена на апрель 2020 года.

Образ агента 007 вновь воплотит на экране Дэниел Крэйг. Британский актёр сыграет Бонда в пятый раз, сравнявшись по этому показателю с Шоном Коннэри.

Новый Бонд – новые имена. Одна из ролей в нём досталась кубинской звезде картины "Бегущий по лезвию" Ане де Армас. В 25-й фильм бондианы возвращается французская актриса Лея Сейду. Она снова сыграет доктора Мадлен Свон.

В списке новых имён - Лашана Линч, английская актриса, известная по фильму "Капитан Марвел". Вновь на экране появился и Наоми Харрис в роли Манипенни.

Gilbert Bellamy / Reuters

Наконец, Рами Малек, получивший "Оскара" как "лучший актёр", за роль Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии", предстанет перед зрителями в образе главного злодея и анатониста Джеймса Бонда.