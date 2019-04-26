Дело сирийских беженцев в ЕСПЧ

Тысячи мигрантов погибли на пути в Европу, пытаясь пересечь Средиземное море, или уже на суше. Их далеко не полный список выложен перед зданием Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

А внутри рассматривается дело семьи беженцев из сирийского города Алеппо. Её не впустили в Бельгию, поскольку заявление на гуманитарную визу было подано не в одной из стран ЕС, а в Ливане.

«Во-первых, мы ожидаем от суда признания того, что достоинство должно соблюдаться, где бы человек не находился. Уважение человеческого достоинствах всех - это фундаментальный принцип, соотвествующий духу Европейской конвенции по правам человека, - говорит адвокат сирийской семьи Оливье Штейн. Во-вторых, мы ожидаем, что суд подтвердит верховенства права, признает нарушение в нашем случае закона и пренебрежение правами человека».

Демонстранты требовали для всех равенства и признания всех мигрантов легальными. За судебным делом, наблюдает французский депутат из группы Европейские объединённые левые/Лево-зелёные Севера :

«Находять на территории ЕС, можно попросить убежища, но люди, которым нужно укрыться, обычно не имеют визы, - говорит Мария Кристина Вержи. - Вот почему Европарламент борется за за то, чтобы государства выдавали гуманитарные визы.

Выходцы из многих третьих стран собрались у здания суда. Его решение может создать прецедент оформления статуса беженца за пределами ЕС, поэтому оно интересует представителя ведомства ООН по правам человека:

“Вопрос, который рассматривает ЕСПЧ, относится к Бельгии, но затрагивает общие принципы, и поэтому важен для многих европейских стран, - говорит Оливье ле Шуттер. - Может ли человек, находясь в Ливии, Марокко или Алжире, запросить убежища в принимающем такие документы учреждении? Полагается ли ему защита стран-членов Евросоюза? Такие вопросы ставит этот суд.

На принятие решения уйдёт, вероятно, от шести до десяти месяцев. Бельгийские официальные лица сказали, что не будут его предвосхищать, — в ответ на просьбу Евроньюс о комментарии.